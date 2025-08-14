«Преемница» Decathlon сокращает число своих магазинов в российских регионах Сеть спортивных магазинов Desport закрыла пять точек с февраля 2025 года

Сеть спортивных магазинов Desport, которую называют «преемницей» Decathlon, уменьшает число своих точек в российских регионах, сообщила газета «Ведомости». Так, с февраля 2025 года компания закрыла уже пять магазинов, их общее число сократилось до 24.

Как отметила газета, причиной такого решения сети могут быть финансовые трудности. В издании пояснили, что с начала этого года против управляющей компании АО «Октоблу» подали 104 иска на сумму 713 млн рублей, что превышает ее доход за 2024 год.

Газета также назвала другую возможную причину сокращений — низкая рентабельность некоторых магазинов. Всего с начала года Desport закрыла свои точки в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Самаре.

Ранее сеть магазинов «Красное и Белое» временно прекратила продажу крепкого алкоголя в Кемеровской области из-за окончания срока действия лицензии. Сейчас торговые точки реализуют только слабоалкогольные напитки.

Как пояснили в магазинах сети, на продление разрешительных документов потребуется время. Лицензия на продажу крепкого алкоголя была выдана ООО «Альфа-М» департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 11 августа 2020 года и действовала до 10 августа 2025 года включительно.