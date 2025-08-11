Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 17:35

В одной области пропал крепкий алкоголь из «Красного и Белого»

«Красное и Белое» приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сеть магазинов «Красное и Белое» временно прекратила продажу крепкого алкоголя в Кемеровской области из-за окончания срока действия лицензии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сейчас торговые точки реализуют только слабоалкогольные напитки.

Как пояснили в магазинах сети, на продление разрешительных документов потребуется время. Лицензия на продажу крепкого алкоголя была выдана ООО «Альфа-М» департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 11 августа 2020 года и действовала до 10 августа 2025 года включительно.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Альфа-М» является ООО «Меркурий ритейл холдинг». Владельцами холдинга выступают АО «Аврора» (49%) и ООО «Меркурий ритейл» (51%). При этом 73% «Меркурий ритейл» принадлежат личному фонду «Меркурий». Сведения об учредителях фонда не раскрываются.

Ранее в Вологодской области приостановили лицензию сети «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений. Решение затронуло 58 магазинов, в основном в Вологде и Череповце. При этом сами магазины продолжают работать.

