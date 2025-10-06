Собаки разорвали двухлетнего малыша в детском саду В США ротвейлеры растерзали ребенка в детсаду, пока воспитатель спала

В американском штате Джорджия два ротвейлера растерзали двухлетнего мальчика в частном детском саду, пока воспитательница спала, сообщает People. Инцидент произошел 4 октября в городе Валдоста, где 48-летняя владелица нелегального детского сада Стейси Уилер Кобб оставила детей без присмотра. Ребенок самостоятельно вышел на задний двор, открыл вольер с собаками и был атакован животными.

По данным издания, ребенок находился без присмотра более двух часов до трагического инцидента. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика. Владелица частного детского сада была арестована.

Ранее стало известно, что собака бойцовой породы напала на 14-летнюю девушку и ее питомца в Омске. У школьницы глубокие раны, задеты сухожилия. Бойцовая собака была без намордника. Ситуацию с несовершеннолетней в прокуратуре поставили на контроль. Местные жители отметили, что ранее жаловались в полицию на хозяйку пса.

До этого на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи дикая корова атаковала группу туристов во время восхождения. Животное преследовало шестерых путешественников, создавая серьезную опасность. Инцидент произошел за полчаса до достижения лагеря «Нахаз».