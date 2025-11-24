День матери
24 ноября 2025 в 12:55

Стали известны дата и место прощания с Симоняном

Прощание с Симоняном состоится 27 ноября на «ЛУКОЙЛ-Арене»

Никита Симонян Никита Симонян Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Церемония прощания с легендой советского футбола, олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном, назначена на 27 ноября и пройдет на московской «ЛУКОЙЛ-Арене», сообщил ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Информация о точном времени начала прощания, а также месте захоронения станет известна в ближайшее время.

Я и все сотрудники РФС выражают искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна, — добавил Митрофанов.

Никита Симонян, который до последних дней занимал пост вице-президента РФС, скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Генеральный секретарь РФС выразил глубокие соболезнования семье и близким, пообещав, что Союз окажет «всю необходимую поддержку» в организации мемориальных церемоний.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР по футболу и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высоко оценил достижения Симоняна. По его словам, он был настоящей легендой СССР. Пономарев сравнил Симоняна с одним из лучших футболистов всех времен — Пеле.

