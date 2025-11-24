День матери
24 ноября 2025 в 13:04

Врач ответила, кому необходима диспансеризация

Врач Сивякова: диспансеризацию необходимо проходить всем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Диспансеризацию необходимо проходить всем раз в несколько лет, рассказала РИАМО врач-инфекционист Королевской городской больницы Роза Сивякова. Она посоветовала проходить осмотр раз в три года с 18 до 39 лет включительно и раз в год тем, кто старше 40 лет.

В принципе, проверять здоровье желательно хотя бы раз в год. Чаще нужно посещать врача, если есть какие-то риски. Об этом вам тоже расскажут при диспансеризации. Не обязательно быть трудоустроенным, чтобы записаться на бесплатный профилактический осмотр, — рассказала Сивякова.

Врач отметила, что диспансеризация состоит из двух этапов — сначала проводят профилактический осмотр, а после более профильные исследования при выявлении показаний. По ее словам, врач также определит наличие рисков и предрасположенности к заболеваниям.

Ранее депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Малинкович заявил, что посещение психотерапевта следует включить в программу диспансеризации по полису ОМС. По его мнению, это поможет выявлять проблемы ментального здоровья на ранних стадиях.

