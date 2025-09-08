В Иркутске арбитражный судья покончил с собой

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц покончил с собой в Иркутске, передает Telegram-канал Baza. По информации инсайдеров, он ушел из дома в ночь на 3 сентября и больше не вернулся.

В последний раз Курц попал на камеры наружного наблюдения в районе Глазковского моста. Местные правоохранительные органы подтвердили авторам канала факт смерти судьи. Его тело пока не найдено, добавили инсайдеры.

Отмечается, что Курц заступил на должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в ноябре 2023 года. До этого он несколько лет работал в Арбитражном суде Иркутской области.

Ранее в Москве 98-летний доктор геолого-минералогических наук и эксперт в области ледниковых отложений покончил с собой после выписки из больницы. Накануне утром он был в нормальном расположении духа, но отказался от еды. Мужчина решил отдохнуть в комнате, не включал музыку и никого не звал. Незадолго до трагедии он выписался из больницы, куда его доставили днем ранее с жалобами на нарушения сердечного ритма.