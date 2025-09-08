Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 10:09

В Иркутске арбитражный судья покончил с собой

Арбитражный судья Курц совершил суицид

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц покончил с собой в Иркутске, передает Telegram-канал Baza. По информации инсайдеров, он ушел из дома в ночь на 3 сентября и больше не вернулся.

В последний раз Курц попал на камеры наружного наблюдения в районе Глазковского моста. Местные правоохранительные органы подтвердили авторам канала факт смерти судьи. Его тело пока не найдено, добавили инсайдеры.

Отмечается, что Курц заступил на должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в ноябре 2023 года. До этого он несколько лет работал в Арбитражном суде Иркутской области.

Ранее в Москве 98-летний доктор геолого-минералогических наук и эксперт в области ледниковых отложений покончил с собой после выписки из больницы. Накануне утром он был в нормальном расположении духа, но отказался от еды. Мужчина решил отдохнуть в комнате, не включал музыку и никого не звал. Незадолго до трагедии он выписался из больницы, куда его доставили днем ранее с жалобами на нарушения сердечного ритма.

судьи
Иркутск
суицид
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз планирует нанести удар по критическим секторам экономики России
Педагог совратила двух своих учеников
Орбан: Ле Пен не дают баллотироваться в президенты по одной причине
В Иерусалиме террорист расстрелял 15 человек
Стало известно, как изменились цены на путешествия по России
В Тюмени скончался известный журналист
Российской школьнице грозит до трех лет за перевод денег мошенников
НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»
Мигранта задержали за подготовку теракта
Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС
Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании
Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС
ВСУ признали превосходство российской армии на фронте
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды
Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе
Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии
Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание
В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Жена Алибасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья певца
Российский боец четыре дня откапывался из украинского блиндажа
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.