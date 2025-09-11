Теракт 11 сентября: хроника главной трагедии США в одной картинке

11 сентября 2001 года террористическая организация «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершила серию атак на территории США. В результате скоординированной операции были захвачены четыре пассажирских самолета.

В 08:46 утра первый Boeing 767 врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Через 17 минут второй лайнер поразил Южную башню. Третий самолет упал на здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый разбился в поле в Пенсильвании после сопротивления пассажиров.

Общее число жертв составило 2977 (2996 вместе с 19 погибшими террористами) человек из 87 стран мира. 24 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Башни-близнецы полностью обрушились в течение нескольких часов.

Теракты привели к началу «войны с терроризмом». США вторглись в Афганистан в 2001 году, затем в Ирак в 2003-м. Были ужесточены меры безопасности в аэропортах по всему миру. Введена система массового наблюдения.

Экономический ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов. События 11 сентября кардинально изменили международную политику и систему глобальной безопасности. Последствия терактов продолжают влиять на мировые процессы спустя более двух десятилетий.

Как происходил крупнейший теракт в истории — смотрите в инфографике NEWS.ru.