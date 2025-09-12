Иванову ужесточили обвинение по второму делу

Завершены следственные действия по второму уголовному делу против экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвинения в адрес бывшего чиновника ужесточили, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ему вменяются три эпизода получения взяток в особо крупном размере, незаконное хранение и изготовление оружия, а также легализация имущества.

В ближайшее время фигурантам – Иванову, бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину – предъявят обвинения в окончательной редакции. Также с ними ознакомятся адвокаты подсудимых. После они приступят к изучению материалов дела.

Несколькими днями ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в отношении Иванова, осужденного на 13 лет колонии. Обвинительный приговор вступил в законную силу. Он был признан виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

До этого Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего руководителя Кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, связанного с коррупционными действиями. Общая стоимость имущества превышает 500 млн рублей.