09 сентября 2025 в 16:27

Приговор за вывод 3,9 млрд рублей для экс-замминистра вступил в силу

Первый приговор экс-замминистру обороны Иванову вступил в законную силу

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии, сообщает ТАСС. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Первый апелляционный суд признал законным приговор в отношении Иванова Тимура Вадимовича. Решение Московского городского суда апелляционная инстанция признала законным, приговор вступил в силу, — отметили в суде.

Иванов был признан виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В ходе апелляционного заседания адвокаты экс-замминистра просили отменить приговор, направив материалы уголовного дела объемом 89 томов на новое рассмотрение в суд первой инстанции, либо полностью оправдать своего подзащитного.

Ранее следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны по факту незаконного хранения оружия. Официальное обвинение по этому эпизоду пока не предъявлено. В ходе обыска в доме Иванова были изъяты два переделанных карабина «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и автоматический пистолет Стечкина, также модифицированный кустарным способом. Все указанные предметы находились в незаконном хранении.

До этого в Арбитражный суд Москвы поступил иск от компании «Проопт», связанный с деятельностью экс-замминистра. Генеральный директор требует расторжения договора займа с агрокомплексом «Русское село», утверждая, что он использовался для маскировки передачи взятки в размере 152 млн рублей.

