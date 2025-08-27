Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело Против Тимура Иванова возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия

Следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова за незаконное хранение оружия, передает ТАСС. Официального обвинения по новому эпизоду Иванову пока не предъявлено.

Речь идет о хранении двух переделанных карабинов «Кедр», револьвера, дуэльного пистолета и автоматического пистолета Стечкина, также измененного кустарным способом. Все эти предметы были изъяты во время обыска в доме Иванова.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы. В частности, были изъяты офицерский кортик люфтваффе 1937 года, парадная шпага унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французская морская офицерская шпага 1837 года.

