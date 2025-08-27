День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 05:04

Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело

Против Тимура Иванова возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова за незаконное хранение оружия, передает ТАСС. Официального обвинения по новому эпизоду Иванову пока не предъявлено.

Речь идет о хранении двух переделанных карабинов «Кедр», револьвера, дуэльного пистолета и автоматического пистолета Стечкина, также измененного кустарным способом. Все эти предметы были изъяты во время обыска в доме Иванова.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы. В частности, были изъяты офицерский кортик люфтваффе 1937 года, парадная шпага унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французская морская офицерская шпага 1837 года.

До этого в Краснодаре под стражу была взята Сусанна Коблева, дочь бывшего верховного судьи Адыгеи Аслана Трахова. Ей предъявлены обвинения по статьям о крупном мошенничестве и об отмывании денежных средств. Адвокаты подали апелляционную жалобу, однако дата ее рассмотрения в краевом суде пока не определена.

Тимур Иванов
Минобороны РФ
уголовные дела
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, как правильно выбрать растительное масло
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 августа
Педиатр раскрыла, как наладить режим школьников после каникул
Трамп упрекнул Украину в стремлении одолеть того, «кто в 15 раз больше» нее
Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело
Москвичам объяснили, что грозит за парковку на газонах
Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына
Уиткофф озвучил важное желание Путина
В Госдуме рассказали, кому нельзя будет давать сим-карту с сентября
Россиян предостерегли от использования пластиковых кухонных приборов
Пытавшихся эвакуировать Наговицыну спасателей будут лечить в Москве
Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за громкий выхлоп машины
В Госдуме рассказали, как изменилась упрощенная система налогообложения
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям
Уиткофф допустил возможность встречи Путина и Зеленского
Психолог дала советы, как перестать расстраиваться из-за неудач
«Ждут момента»: президент Бразилии о завершении конфликта на Украине
Трамп допустил экономическую войну против России из-за Украины
Футболисты из Дагестана отыграли матч в разгар мощного землетрясения
Названы последствия удара дрона по центру Ростова-на-Дону
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.