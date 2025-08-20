Арестована еще одна родственница экс-главы Верховного суда Адыгеи

В Краснодаре под стражу заключили Сусану Коблеву, дочь бывшего верховного судьи Адыгеи Аслана Трахова. Ей вменяют статьи о крупном мошенничестве и отмывании денег, сообщает «Коммерсант».

Разрешение на арест Коблевой выдал октябрьский районный суд города. Ее адвокаты подали апелляцию, но дата ее рассмотрения в краевом суде не назначена. В СМИ отметили, что подробности обвинений против дочери экс-судьи не раскрываются.

Ранее суд арестовал еще трех фигурантов по громкому делу, среди них зять Трахова Каплан Коблев. По данным следствия, мужчина с 2022 по 2025 год, не имея официальных доходов, приобрел более 500 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 1,1 млрд рублей. Часть из них он продал, но остальные активы оцениваются в 600 млн рублей.

Также первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск о конфискации активов бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи. По данным ведомства, имущество стоимостью свыше 2,5 млрд рублей было приобретено на коррупционные доходы и оформлено на родственников и подставных лиц.