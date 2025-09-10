Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 09:33

Москвича приговорили к 10 годам колонии за вербовку граждан в РДК

Москвича приговорили к 10 годам лишения свободы за вербовку граждан в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда. Первые три года он проведет в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

Суд признал его виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка к террористической деятельности) и также назначил штраф в 400 тысяч рублей. Молодой человек полностью признал вину и раскаялся.

По версии следствия, осужденный выступал против проведения военной спецоперации. Он агитировал нескольких человек вступить в РДК.

Ранее 22-летнего студента-медика Георгия Воронкова приговорили к 25 годам заключения за подготовку терактов на газопроводах в Воронежской области по заданию СБУ. Он признан виновным в госизмене, диверсиях и терроризме. Также назначен штраф в 800 тысяч рублей. Вину он признал частично, раскаяния не выразил.

В Рязани до этого суд признал виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины 55-летнюю местную жительницу. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

