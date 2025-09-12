Экс-начальник военпредства Минобороны России арестован за аферу СК: экс-глава военпредства МО Тюрин арестован за мошенничество с оборонзаказом

Против бывшего руководителя военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Фигуранту обвинения инкриминируют преступление, совершенное в сфере исполнения государственного оборонного заказа.

Уголовное производство было инициировано по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 285.4 УК РФ. Согласно материалам расследования, инцидент связан с деятельностью обвиняемого в период его работы в 2020–2021 годах.

В указанный временной промежуток между военным ведомством и ПАО «Объединенная авиационная корпорация» были заключены контракты на производство электромеханических устройств. Контроль за соблюдением условий соглашений находился в зоне ответственности Тюрина.

Как установили следователи, в период с 2021 по 2023 год обвиняемый организовал процедуру подписания заведомо ложных актов приемки. В подготовленных документах были указаны не соответствующие реальности данные о стоимости и технических параметрах специальных изделий. Вследствие этих противоправных действий государству был нанесен материальный ущерб, превышающий 40 млн рублей.

По ходатайству следственных органов в отношении фигуранта дела избрана строгая мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что завершены следственные действия по второму уголовному делу против экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвинения в адрес бывшего чиновника ужесточили. Ему вменяются три эпизода получения взяток в особо крупном размере, незаконное хранение и изготовление оружия, а также легализация имущества.