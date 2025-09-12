Евросоюз активно подавляет любые попытки наладить диалог с Россией, поскольку они противоречат доминирующему на Западе нарративу о российской агрессии, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, объективный анализ отношений с Москвой в европейских структурах сегодня практически невозможен.

Будет ли услышан в ЕС голос человека, который объективно размышляет о динамике развития политических процессов во взаимодействии с Россией? Вряд ли. Есть общий концепт, который активно защищается в западных СМИ — он заключается в том, что Москва агрессивная, всем надо объединиться против нее, готовиться к войне и воевать. Естественно, размышления, что Россия не виновата, и ее президент Владимир Путин — это достойный человек, не укладывается в общепринятый концепт. Этот комментарий будет репрессирован в информационном пространстве, не исключаю, что и в неком организационном пространстве тоже, — высказался Кошкин.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Европейский союз продолжает вредить собственной экономике, политизируя энергетическую сферу и отказываясь от российских энергоносителей. По его словам, Россия, в отличие от США, никогда не использовала нефть и газ в качестве инструмента давления, продолжая соблюдать все контрактные обязательства даже в условиях конфронтации.