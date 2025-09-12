Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 13:26

Экс-президент «Спартака» назвал тренера команды психом

Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал тренера Станковича психом

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что считает главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича ненормальным тренером и психом. По его мнению, команде нужен более маститый и уравновешенный специалист.

Конечно, проблемы «Спартака» в Станковиче. Это ненормальный тренер. Даже не в плане психологии, а психики. И профессионализма. Я считаю, что «Спартаку» нужен более маститый и более уравновешенный тренер. Например? Не знаю, пусть в клубе занимаются этим. Они получают большие деньги за то, чтобы понимать, кто им нужен, — заявил Червиченко.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» будет фаворитом в предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Он отметил, что «красно-белые» постепенно находят свою игру, однако «бело-голубым» есть, что противопоставить.

Центральный матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» состоится 13 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано на 16:45. В турнирной таблице «бело-голубые» идут на десятом месте, набрав восемь очков, у «красно-белых» — 11 баллов и шестая строчка.

РПЛ
футбол
Динамо
Спартак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чемпиона Москвы по каратэ чуть не убили ножом при ограблении
В МХАТе рассказали, как Доронина отмечает день рождения
Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах
В России «упало» приложение мобильного банка
Российская АЭС оказалась под атакой украинского дрона
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании
SHAMAN рассказал, под каким номером хотел бы выступать на «Интервидении»
Отец певца Шарлота предположил, почему сыну не дали выступить в зоне СВО
Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет
В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии
Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами
Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят
В России забили тревогу из-за массового «серого» импорта мототехники
В Калифорнии на пляже нашли гигантскую рыбу-луну
SHAMAN раскрыл, что сделает перед выходом на сцену «Интервидения»
Футболист «Спартака» назвал лучших игроков в истории клуба
Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в выходные
Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта
В МИД объяснили, как Запад «подгоняет» юридическую базу под воровство
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.