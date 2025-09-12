Экс-президент «Спартака» назвал тренера команды психом

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что считает главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича ненормальным тренером и психом. По его мнению, команде нужен более маститый и уравновешенный специалист.

Конечно, проблемы «Спартака» в Станковиче. Это ненормальный тренер. Даже не в плане психологии, а психики. И профессионализма. Я считаю, что «Спартаку» нужен более маститый и более уравновешенный тренер. Например? Не знаю, пусть в клубе занимаются этим. Они получают большие деньги за то, чтобы понимать, кто им нужен, — заявил Червиченко.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» будет фаворитом в предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Он отметил, что «красно-белые» постепенно находят свою игру, однако «бело-голубым» есть, что противопоставить.

Центральный матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» состоится 13 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано на 16:45. В турнирной таблице «бело-голубые» идут на десятом месте, набрав восемь очков, у «красно-белых» — 11 баллов и шестая строчка.