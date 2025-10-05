Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 15:17

Боснийский тренер Слишкович покинул российский ФК после серии поражений

Владимир Слишкович покинул пост тренера «Оренбурга» после серии поражений

Владимир Слишкович Владимир Слишкович Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Босниец Владимир Слишкович ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Оренбург», сообщили в пресс-службе команды. У ФК лишь одна победа в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Кто займет должность наставника оренбуржцев, не раскрывается.

Владимир Слишкович покидает ФК «Оренбург». Благодарим Владимира за вклад в развитие нашего клуба и желаем удачи! сказано в сообщении.

В воскресенье, 5 октября, «Оренбург» уступил «Ростову» в домашнем матче 11-го тура со счетом 0:1. По итогам игры команда осталась на 14-м месте в турнирной таблице, набрав семь очков за весь сезон.

Ранее футбольный клуб «Ахмат» из Грозного впервые проиграл в РПЛ с приходом на пост главного тренера Станислава Черчесова. В матче 11-го тура команда уступила «Краснодару» на выезде со счетом 0:2. Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура чемпионата, когда клуб не имел в своем активе ни одного очка.

Петербургский «Зенит» до этого сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Солидарность Самара Арена» завершилась со счетом 1:1.

футбол
спорт
тренеры
Оренбург
