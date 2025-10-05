Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 16:24

Школьника из Ленобласти напоили до состояния комы

На улице поселка в Ленобласти нашли 14-летнего школьника в алкогольной коме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Местные жители обнаружили подростка без чувств на улице Сосновой в поселке Сертолово Ленинградской области, сообщает интернет-издание 47news. Позже выяснилось, что он находился в алкогольной коме.

По информации журналистов, 14-летний восьмиклассник был найден без сознания около 16:00 3 октября. Вызванная на место бригада скорой помощи оценила состояние юноши как критическое и доставила его в Токсовскую клиническую больницу.

Медики провели комплексное обследование и установили, что причиной тяжелого состояния стала алкогольная кома, сопровождающаяся острым токсическим поражением организма. По предварительным данным, школьник употреблял спиртные напитки. Сейчас его состояние под контролем.

Подросток ранее не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и не привлекался к ответственности. Проводится проверка и поиск источника приобретения алкоголя.

Ранее сообщалось, что 25-летний мигрант на полной скорости сбил школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. С тяжелыми травмами 15-летний пострадавший был госпитализирован.

школьники
алкоголь
происшествия
Ленинградская область
подростки
врачи
госпитализации
больницы
