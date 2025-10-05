Школьника из Ленобласти напоили до состояния комы На улице поселка в Ленобласти нашли 14-летнего школьника в алкогольной коме

Местные жители обнаружили подростка без чувств на улице Сосновой в поселке Сертолово Ленинградской области, сообщает интернет-издание 47news. Позже выяснилось, что он находился в алкогольной коме.

По информации журналистов, 14-летний восьмиклассник был найден без сознания около 16:00 3 октября. Вызванная на место бригада скорой помощи оценила состояние юноши как критическое и доставила его в Токсовскую клиническую больницу.

Медики провели комплексное обследование и установили, что причиной тяжелого состояния стала алкогольная кома, сопровождающаяся острым токсическим поражением организма. По предварительным данным, школьник употреблял спиртные напитки. Сейчас его состояние под контролем.

Подросток ранее не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и не привлекался к ответственности. Проводится проверка и поиск источника приобретения алкоголя.

