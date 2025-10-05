Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 16:32

Забывчивые россияне стали чаще покупать лекарства

В России спрос на лекарства для лечения деменции вырос на 16%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на лекарства для лечения деменции в России вырос на 16% по сравнению с 2024 годом, сообщает «Коммерсант». За первые семь месяцев 2025 года объем рынка превысил 5 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что лидерами рынка остаются импортные препараты, несмотря на наличие российских аналогов в аптеках. Почти половину рынка в денежном выражении занимает препарат на основе мемантина.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что деменция — это не отдельное заболевание, а синдром, при котором постепенно и необратимо нарушаются высшие функции головного мозга. По словам эксперта, чаще всего она связана с нейродегенеративными процессами, но также может возникать из-за сосудистых нарушений, травм и хронических инфекций.

До этого эксперты объяснили, что, несмотря на достижения медицины, некоторые заболевания останутся неизлечимыми. Например, болезнь Альцгеймера, которая разрушает память и мышление, невозможно остановить, так как повреждение мозга начинается задолго до появления симптомов.

