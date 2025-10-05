Хинштейн рассказал, как идет работа по возвращению курян из плена Хинштейн заявил, что работа по возвращению курян из плена не прекращается

Власти Курской области ни на секунду не прекращают работу по возвращению на родину местных жителей, вывезенных на территорию Украины, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что это «долгий и кропотливый процесс». Хинштейн убежден, что в скором времени все куряне окажутся дома.

Работа по возвращению наших соотечественников не прекращается ни на секунду — это долгий и кропотливый процесс. И я верю, что скоро все куряне будут дома, со своими родными и близкими, — говорится в сообщении.

Глава Курской области лично навестил жителей, возвращенных накануне из украинского плена. По его словам, никто из проживающих в пункте временного размещения не имеет нареканий к условиям. Люди чувствуют себя хорошо и даже шутят.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что российские военные планомерно формируют зону безопасности по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, операция проводится организованно и в соответствии с разработанным планом.