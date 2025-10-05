Хинштейн рассказал, как идет работа по возвращению курян из плена

Власти Курской области ни на секунду не прекращают работу по возвращению на родину местных жителей, вывезенных на территорию Украины, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что это «долгий и кропотливый процесс». Хинштейн убежден, что в скором времени все куряне окажутся дома.
Работа по возвращению наших соотечественников не прекращается ни на секунду — это долгий и кропотливый процесс. И я верю, что скоро все куряне будут дома, со своими родными и близкими, — говорится в сообщении.
Глава Курской области лично навестил жителей, возвращенных накануне из украинского плена. По его словам, никто из проживающих в пункте временного размещения не имеет нареканий к условиям. Люди чувствуют себя хорошо и даже шутят.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что российские военные планомерно формируют зону безопасности по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, операция проводится организованно и в соответствии с разработанным планом.