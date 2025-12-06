В Курской области восстановят оставленные дома

Первый вице-премьер Денис Мантуров распорядился выделить средства на восстановление жилых домов в Курской области, оставленных жителями в зоне боевых действий и пострадавших от естественного износа. Соответствующее поручение было озвучено в ходе очередного совещания. По его словам, эта мера поддержки будет проработана Минфином России и запущена с 2026 года.

Мантуров поручил урегулировать выдачу жилищных сертификатов дольщикам и рассмотреть федеральные выплаты за утраченный из-за ВСУ транспорт. Кроме того первый вице-премьер поддержал предложение Минфина о продлении налоговых каникул для бизнеса в приграничных районах Курской области.

Также в ходе совещания стало известно, что за последние два года федеральный бюджет выделил Курской области более 220 млрд рублей на поддержку региона. Основная часть средств — около 190 млрд рублей — пошла на адресную помощь жителям пострадавших территорий.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал село Малая Локня Суджанского района «малой Брестской крепостью». Он отметил, что село было почти целиком разрушено в ходе вторжения ВСУ.