06 декабря 2025 в 12:51

Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России

Инвестор Теняев: новые регионы РФ должны стать центром технологического прорыва

Семен Теняев Семен Теняев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Новые территории России должны стать центром технологического прорыва, заявил российский IT- предприниматель, основатель TenChat и инвестор Семен Теняев на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме. По его мнению, эти регионы могут стать наиболее инновационно развитыми, передает корреспондент NEWS.ru.

Я убежден, что в текущий момент на новых территориях прорывным двигателем должны стать новые технологии. <…> Моя ключевая мысль для руководства новых территорий, для местных предпринимателей и жителей, особенно с учетом планов по урегулированию ситуации: давайте превратим эти регионы в наиболее инновационно развитые истории, — предложил Теняев.

По его мнению, масштабное строительство, которое необходимо вести практически с нуля, дает редкий шанс избежать компромиссов с устаревшими системами. Теняев привел в пример «умные» жилые комплексы, где с самого начала можно использовать автоматизированное управление освещением, бытовой техникой и коммунальными сервисами. Помимо жилья, считает бизнесмен, такой подход можно применить ко всей инфраструктуре: строить дороги с использованием передовых материалов и датчиков, внедрять современные водоочистные системы и энергосберегающие решения.

В то время как в других регионах может требоваться ремонт одного километра дороги, здесь есть задача заново проложить 200 километров. И эти 200 километров мы должны прокладывать, используя самые передовые методы, — полагает Теняев.

Предприниматель также предложил создать специальную региональную IT-платформу. На ней власти смогут публиковать планы по восстановлению и строительству, выходя за рамки классических госзакупок и напрямую запрашивая инновационные предложения у бизнеса.

Ранее аместитель председателя Российско-Израильского делового совета при ТПП России Филипп Вольтер отмечал, что в новых регионах России фиксируется дефицит инвестиций и современных промышленных технологий. По его словам, повышение прозрачности работы с государственными структурами может стимулировать приток инвесторов.

Россия
новые регионы
технологии
инвестиции
