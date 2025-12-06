ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 12:40

В Турции высказались о посредничестве США по Украине

Глава МИД Турции Фидан: посредничество США по Украине имеет шансы на успех

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Европу и все заинтересованные стороны конфликта на Украине активно включаться в переговорный процесс, подчеркнув, что американское посредничество имеет высокие шансы на успех. Выступая на Дохийском форуме, министр отметил, что в отсутствие прямого взаимодействия между США и Европой по украинскому вопросу, европейским странам необходимо искать более креативные решения, передает ТАСС.

В данный момент реализуются хорошие посреднические усилия. Я надеюсь, что американское посредничество поможет добиться успеха, у них есть все шансы на успех, — сказал Фидан.

Министр также указал на необходимость платформы для постоянного диалога. Он подчеркнул, что переговоры создают дополнительные возможности для сторон и заинтересованных участников, даже если не могут сразу остановить конфликт. Фидан отметил, что давал аналогичные рекомендации украинским, европейским и американским партнерам еще во время администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Фидан заявил, что Украина и Россия готовы к миру сейчас больше, чем когда-либо с начала боевых действий. Министр считает, что после четырех лет боевых действий стороны поняли собственные пределы.

