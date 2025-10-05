Раскрыта личность второй погибшей на Вилючинском вулкане SHOT: Таисия Хомякова оказалась второй погибшей на Вилючинском вулкане

Вторая погибшая при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке — 27-летняя Таисия Хомякова, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка жила в Петропавловске-Камчатском, увлекалась альпинизмом и прежде поднималась на другие вершины региона.

Хомякова несколько лет работала помощником юриста, много путешествовала и часто совершала восхождения вместе с мужем. По предварительным данным, во время последнего подъема она находилась в связке с гидом Виктором Вавиленком. Оба сорвались со склона и погибли.

Группа из трех человек совершала восхождение 4 октября. Третья участница осталась жива — ее доставили в больницу с переохлаждением. В спасательной операции участвовало более 40 человек, включая специалистов МЧС, добровольцев и медиков.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело после гибели двух туристов при восхождении на вулкан. Следствие квалифицировало инцидент как причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

До этого эксперт по альпинизму Денис Киселев предположил, что причиной трагедии могло стать обледенение скал в начале октября. По его версии, туристы, возможно, следовали по летнему маршруту без страховки, и один из участников группы поскользнулся на льду, потянув за собой остальных.