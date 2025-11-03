Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 14:30

Такое подавали лишь царям? Узнайте секрет приготовления мяса по-кремлевски

Мясо по-кремлевски — рецепт очень мягкой говядины Мясо по-кремлевски — рецепт очень мягкой говядины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представьте себе говядину, которая буквально тает во рту, оставляя после себя нежный сливочный вкус. Это не блюдо из дорогого ресторана, а знаменитое мясо по-кремлевски, которое легко приготовить на своей кухне. Секрет его мягкости — в особом маринаде и правильной технике приготовления.

Основа успеха — это качественная вырезка или толстый край. Маринад же творит чудеса: он не только смягчает волокна, но и наполняет мясо насыщенным ароматом.

Нарежьте мясо (говяжья вырезка — 500 г) крупными кубиками, лук (2 крупные головки) — полукольцами. Смешайте в миске сметану (20% — 200 г), давленный чеснок (3-4 зубчика), горчицу (дижонская — 1 ст. л.) и соевый соус (2 ст. л.). Залейте этой заправкой говядину с луком, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться как минимум на четыре часа, а лучше — на всю ночь. Разогрейте растительное масло в сковороде с толстым дном и обжарьте мясо вместе с луком и маринадом до румяной корочки и полной готовности.

Попробуйте этот рецепт мяса по-кремлевски, и вы навсегда влюбитесь в результат. Нежное, сочное и ароматное, это блюдо станет вашей коронной подачей как на праздник, так и в обычный день. Приятного аппетита!

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшей турецкой пиццы.

