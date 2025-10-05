Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 16:00

Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Перми платные парковки становятся все популярнее, ведь оставить машину в специально отведенном месте удобнее, безопаснее и выгоднее, чем искать свободное пространство на тротуаре или во дворе. На оборудованных парковках ваш автомобиль не мешает другим участникам движения, риск штрафа за неправильную стоянку минимален, а найти свободное место гораздо проще — это особенно важно в центральной части города.

Важно! С 10 ноября 2025 года стоимость одного часа на платной стоянке в центре изменится: популярные зоны № 101 и № 103 стоят теперь 30 и 40 рублей соответственно, а муниципальные плоскостные паркинги — 30 рублей за час. Это одни из самых лояльных тарифов среди крупных городов. Для сравнения: в Екатеринбурге паркинг обходится в 50 рублей за час, во Владивостоке — до 150 рублей за час. Плата за услугу в Перми производится через мобильное приложение RuParking, СМС или с помощью банковской карты в паркомате.

Парковки Перми: кому положены льготы?

Кому положены льготы на парковках Перми, определить просто. Особые условия предусмотрены для некоторых категорий жителей города.

  • Инвалидам I и II группы, а также водителям, перевозящим маломобильных людей. Инвалиды III группы — при каком-либо ограничении самостоятельного передвижения.

  • Многодетным семьям (минимум трое детей) — их автомобилям разрешается бесплатно стоять до 2 часов в день.

  • Владельцам электромобилей — бесплатная парковка первые два часа и скидки до 35% на покупку абонементов.

Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Как оформить льготный статус?

Для получения льгот необходимо внести транспортное средство в специальный реестр — для инвалидов и электромобилей через МФЦ или портал «Госуслуги». Для многодетных — лично в отделениях МФЦ или обратиться в городскую дирекцию дорожного движения. Понадобятся документы, подтверждающие статус: удостоверение семьи, свидетельство о регистрации ТС, документы о регистрации семьи или владельца. После проверки машина попадет в реестр, и всю информацию вы получите по электронной почте или письмом.

Воспользоваться такими правами удобно: это реально экономит деньги и время владельцам. А корректное оформление льготы — гарантия комфортного и честного пользования городскими парковками.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
