Найти работу мечты: советы по поиску вакансий для жителей Перми

Актуальная информация о том, как встать на биржу труда в 2025 году в Перми, интересует многих жителей города и края, оставшихся без какой-либо работы. Официальное название госучреждения — Центр занятости населения. Полное право на обращение имеют все граждане России от 16 лет, не занятые трудовой деятельностью и не являющиеся получателями пенсий. Ключевое новшество 2025 года — повсеместная цифровизация услуг, что значительно упрощает процесс поиска вакансии мечты. К слову, даже если вы никогда не работали, это не препятствие для поиска первого места своей работы через службу занятости.

Необходимые документы

Однако для первичной регистрации остается обязательным стандартный пакет документов. Среди них: паспорт и трудовая книжка или же ее дубликат (при наличии), документы, подтверждающие уровень образования, справка из отдела кадров с вашего предыдущего места работы, где есть информация о вашем среднем заработке за последние три месяца. Для тех, кто впервые ищет место труда, необходимы только паспорт и документ об имеющемся образовании. Для постановки на учет онлайн вам придется отсканировать документы и приложить к электронному заявлению.

Где искать вакансии жителям Перми и Прикамья

Жители Перми и Пермского края, желающие найти работу или получить пособие из-за ее отсутствия, должны обратиться в Центр занятости по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 68. Там предлагают вакансии от местных работодателей. Но есть и онлайн-альтернативы, позволяющие подать заявление, не вставая с дивана. К примеру, федеральный портал «Работа России» или «Госуслуги». Для жителей отдаленных районов Пермского края доступна подача заявления и анкеты через многофункциональные центры (МФЦ).

Сотрудница помогает посетительнице в многофункциональном центре (МФЦ) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Важно внимательно отнестись к каждому документу: при предоставлении неполного пакета вас могут оставить как без пособия, так и без возможности найти работу. Лишиться поддержки центра занятости рискуют и те, кто, например, дважды отказался от каких-либо предложенных вакансий или скрыл свершившийся факт трудоустройства.

Размеры, сроки и суммы господдержки для пермяков

Денежная величина пособия по безработице высчитывается индивидуально. В первые три месяца после регистрации вашей анкеты выплачивается 75% от вашего среднего заработка на предыдущем месте работы, а в следующие четыре — уже 60%, далее — 45%. Впрочем, финансовый минимум и максимум поддержки от государства устанавливается правительством РФ ежегодно. Нижняя его планка — 1764 руб., а верхняя — 15044 руб. в первые три месяца и 5880 руб. в последующие три месяца.

Как быстро найти место заработка?

Чтобы ускорить свое трудоустройство, создайте подробное резюме на площадке «Работа России», укажите свои лучшие стороны, распишите навыки и укажите опыт. Проходите безвозмездное переобучение в центре занятости, давайте обратную связь на максимальное число вакансий ежедневно и посещайте «Ярмарки вакансий». Надеемся, наши советы помогли найти вам ответ на вопрос: как встать на биржу труда в Перми в 2025 году.

