Финэксперт назвал неочевидную опасность использования биометрии

Мошенники могут использовать биометрию для шантажа потенциальной жертвы, заявил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он призвал относиться к этому способу подтверждения личности с особой осторожностью.

Если говорить про мошенников, то для них открывается обширное пространство. Они могут придумывать какие-то мифические схемы кражи биометрии и злоупотребления, шантажировать ими граждан. Говорить, что эта технология полностью безопасная, я бы не стал. Было очень много всяких ловушек, уловок, и они остаются на повестке дня, — высказался Бархота.

Эксперт также отметил растущую угрозу со стороны нейросетей, активно используемых мошенниками. По его словам, искусственный интеллект, опираясь на огромные базы данных, теперь способен генерировать реалистичные цифровые двойники людей.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в следующем году в России станет возможным использование биометрических данных для оформления дистанционных сделок с недвижимостью. Данная мера направлена на цифровизацию рынка и повышение безопасности операций.