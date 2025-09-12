Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 13:10

ЕС вызвал российского и белорусского дипломатов из-за беспилотников

ЕС вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии из-за дронов в Польше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при объединении, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на неназванного официального представителя ЕС. По его данным, это связано с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши, которое произошло 10 сентября.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста по поводу инцидента с беспилотниками в Польше. В Таллине подчеркнули, что шаг предпринят для выражения солидарности с Варшавой и осуждения нарушения воздушного пространства.

До этого в Минобороны России ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Москва подчеркнула, что готова провести с Варшавой консультации по этой теме. Оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны, утром 10 сентября.

Россия
Евросоюз
Белоруссия
дипломаты
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах
В России «упало» приложение мобильного банка
Российская АЭС оказалась под атакой украинского дрона
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании
SHAMAN рассказал, под каким номером хотел бы выступать на «Интервидении»
Отец певца Шарлота предположил, почему сыну не дали выступить в зоне СВО
Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет
В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии
Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами
Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят
В России забили тревогу из-за массового «серого» импорта мототехники
В Калифорнии на пляже нашли гигантскую рыбу-луну
SHAMAN раскрыл, что сделает перед выходом на сцену «Интервидения»
Футболист «Спартака» назвал лучших игроков в истории клуба
Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в выходные
Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта
В МИД объяснили, как Запад «подгоняет» юридическую базу под воровство
Юрист объяснил, как «черные вдовы» разводят бойцов СВО
В России рухнули цены на прошлогоднюю модель iPhone
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.