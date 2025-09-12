ЕС вызвал российского и белорусского дипломатов из-за беспилотников ЕС вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии из-за дронов в Польше

Европейский союз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при объединении, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на неназванного официального представителя ЕС. По его данным, это связано с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши, которое произошло 10 сентября.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста по поводу инцидента с беспилотниками в Польше. В Таллине подчеркнули, что шаг предпринят для выражения солидарности с Варшавой и осуждения нарушения воздушного пространства.

До этого в Минобороны России ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Москва подчеркнула, что готова провести с Варшавой консультации по этой теме. Оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны, утром 10 сентября.