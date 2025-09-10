Назначен новый генконсул России в Нью-Йорке

Дипломата Алексея Маркова назначили новым генеральным консулом России в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД РФ. В министерстве уже отдали соответствующий приказ.

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Марков Алексей Геннадьевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, США, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Марков находится на дипломатической службе больше 20 лет — с 2003 года. За это время он успел поработать на разных постах в центральном аппарате МИД и за границей. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Тарарова послом в Мозамбике и Эсватини по совместительству. Дипломат также был освобожден от обязанностей посла в Анголе и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.

Ранее от своей должности был освобожден посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Глава государства назначил дипломата заместителем министра иностранных дел России.