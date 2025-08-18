Путин назначил нового посла в Мозамбике Путин утвердил посла в Анголе Тарарова на пост посла в Мозамбике и Эсватини

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Владимира Тарарова послом в Мозамбике и в Эсватини по совместительству, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. Дипломат также был освобожден от должности посла в Анголе и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.

Назначить Тарарова Владимира Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик, — говорится в указе главы государства.

Ранее Путин освободил посла России в Австрии Дмитрия Любинского от занимаемой должности. Глава государства назначил дипломата заместителем министра иностранных дел России.

До этого Путин подписал указ об уменьшении выбросов парниковых газов. Российский лидер распорядился сократить их к 2035 году до 65–67% от уровня 1990 года.

Кроме того, Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности центрального аппарата МВД РФ до 7110 человек. Согласно указу, в это число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий.