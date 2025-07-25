Путин подписал указ о численности МВД

Президент России подписал указ об увеличении предельной штатной численности центрального аппарата МВД РФ до 7110 человек. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования нормативных актов. Согласно указу, в эту число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий.
Установить предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7110 единиц, в том числе сотрудников ОВД в количестве 6364 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 661 человека, работников — 85 человек, — говорится в указе.
Ранее Путин подписал закон, согласно которому пошлина, взимаемая при оформлении договора дарения недвижимости через нотариуса, будет снижена вдвое, если сделка заключается между близкими родственниками. К ним относятся супруги, родители и дети, а также дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры.
До этого президент подписал указ, согласно которому в России разрешается использование конфискованных немаркированных товаров для гуманитарных целей. Полномочия по распределению таких товаров возложены на Росимущество.