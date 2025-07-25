Путин подписал указ о численности МВД Путин увеличил предельную численность центрального аппарата МВД до 7110 человек

Президент России подписал указ об увеличении предельной штатной численности центрального аппарата МВД РФ до 7110 человек. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования нормативных актов. Согласно указу, в эту число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий.

Установить предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7110 единиц, в том числе сотрудников ОВД в количестве 6364 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 661 человека, работников — 85 человек, — говорится в указе.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому пошлина, взимаемая при оформлении договора дарения недвижимости через нотариуса, будет снижена вдвое, если сделка заключается между близкими родственниками. К ним относятся супруги, родители и дети, а также дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры.

До этого президент подписал указ, согласно которому в России разрешается использование конфискованных немаркированных товаров для гуманитарных целей. Полномочия по распределению таких товаров возложены на Росимущество.