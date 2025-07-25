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25 июля 2025 в 14:05

Путин подписал указ о численности МВД

Путин увеличил предельную численность центрального аппарата МВД до 7110 человек

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России подписал указ об увеличении предельной штатной численности центрального аппарата МВД РФ до 7110 человек. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования нормативных актов. Согласно указу, в эту число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий.

Установить предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7110 единиц, в том числе сотрудников ОВД в количестве 6364 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 661 человека, работников — 85 человек, — говорится в указе.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому пошлина, взимаемая при оформлении договора дарения недвижимости через нотариуса, будет снижена вдвое, если сделка заключается между близкими родственниками. К ним относятся супруги, родители и дети, а также дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры.

До этого президент подписал указ, согласно которому в России разрешается использование конфискованных немаркированных товаров для гуманитарных целей. Полномочия по распределению таких товаров возложены на Росимущество.

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