Путин подписал новый закон о договорах дарения жилья Путин подписал закон о снижении вдвое пошлины за договор дарения с родственником

Государственная пошлина, взимаемая при оформлении договора дарения недвижимости через нотариуса, будет снижена вдвое, если сделка заключается между близкими родственниками. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале опубликования нормативных актов.

Поправки вносятся в статью 333.38 Налогового кодекса Российской Федерации. Близкими родственниками, для которых пошлина на дарение будет снижена, считаются супруги, родители и дети, включая усыновителей и усыновленных, а также дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

С 2025 года договоры дарения жилья нужно обязательно заверять у нотариусов, независимо от степени родства участников сделки. Средняя цена за такую услугу составляет от 25 до 30 тысяч рублей.

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