Путин назначил нового заместителя Лаврова Путин освободил посла в Австрии Любинского от должности и назначил замглавы МИД

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский освобожден от занимаемой должности, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Другим указом он назначил дипломата заместителем министра иностранных дел России. Документы опубликованы на официальном портале правовых актов.

Освободить Любинского Дмитрия Евгеньевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике. <...> Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, — сказано в тексте указов.

Ранее Путин подписал указ о назначении замруководителя МИД России Александра Грушко на пост специального представителя президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ вступил в силу 11 августа.

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявил о назначении Сергея Глазьева на должность госсекретаря Союзного государства вместо Дмитрия Мезенцева. Белорусский лидер отметил, что Владимир Путин положительно оценивает данную кандидатуру.