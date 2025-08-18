Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:46

Путин назначил нового заместителя Лаврова

Путин освободил посла в Австрии Любинского от должности и назначил замглавы МИД

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский освобожден от занимаемой должности, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Другим указом он назначил дипломата заместителем министра иностранных дел России. Документы опубликованы на официальном портале правовых актов.

Освободить Любинского Дмитрия Евгеньевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике. <...> Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, — сказано в тексте указов.

Ранее Путин подписал указ о назначении замруководителя МИД России Александра Грушко на пост специального представителя президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ вступил в силу 11 августа.

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявил о назначении Сергея Глазьева на должность госсекретаря Союзного государства вместо Дмитрия Мезенцева. Белорусский лидер отметил, что Владимир Путин положительно оценивает данную кандидатуру.

Россия
МИД РФ
Владимир Путин
указы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ответили, станут ли американские войска гарантией безопасности Украины
Эксперт рассказал, будет ли автопарк России молодеть
Очищение огнем. Почему жизнь Киркорова превратилась в ад после смерти отца
Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Диетолог рассказала о пользе кабачков
Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда
Российский чиновник подал в отставку после трагической гибели ребенка
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.