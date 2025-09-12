Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 14:31

Юноша изнасиловал и убил пенсионерку после предложения почистить ее авто

Прокуратура США: юноша получил пожизненный срок за убийство и изнасилование

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в США приговорил 19-летнего Джуваан Стюарта к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 61-летней женщины, которую он зарезал и задушил после предложения очистить ее автомобиль от снега, сообщает прокуратура округа Фредерик. Преступление было совершено 17 января 2024 года, когда юноша, несмотря на неоднократные отказы пенсионерки, проник в ее квартиру.

Это крайне вопиющий случай, за который не так давно могли бы приговорить к смертной казни. Общество должно понимать, что некоторые подростки способны на крайне жестокие и ужасные преступления, — заявил прокурор штата Чарли Смит.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от множественных ножевых ранений и асфиксии. Решающими доказательствами вины стали ДНК Стюарта, обнаруженное на теле жертвы, и отслеживающий браслет, выброшенный на заднем дворе обвиняемого. Приговор предусматривает право на условно-досрочное освобождение через 20 лет с обязательной регистрацией в качестве сексуального преступника.

Ранее известный комик и актер Джон Рип был задержан правоохранительными органами США по подозрению в совершении преступлений против несовершеннолетних. Ему предъявлены обвинения по 10 эпизодам сексуальной эксплуатации детей, связанным с киберпреступлениями.

