Юноша изнасиловал и убил пенсионерку после предложения почистить ее авто

Суд в США приговорил 19-летнего Джуваан Стюарта к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 61-летней женщины, которую он зарезал и задушил после предложения очистить ее автомобиль от снега, сообщает прокуратура округа Фредерик. Преступление было совершено 17 января 2024 года, когда юноша, несмотря на неоднократные отказы пенсионерки, проник в ее квартиру.

Это крайне вопиющий случай, за который не так давно могли бы приговорить к смертной казни. Общество должно понимать, что некоторые подростки способны на крайне жестокие и ужасные преступления, — заявил прокурор штата Чарли Смит.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от множественных ножевых ранений и асфиксии. Решающими доказательствами вины стали ДНК Стюарта, обнаруженное на теле жертвы, и отслеживающий браслет, выброшенный на заднем дворе обвиняемого. Приговор предусматривает право на условно-досрочное освобождение через 20 лет с обязательной регистрацией в качестве сексуального преступника.

