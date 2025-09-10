Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:35

Известного комика арестовали за сексуальную эксплуатацию детей

В США комика Рипа арестовали по подозрению в сексуальной эксплуатации детей

Джон Рип Джон Рип Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный комик и актер Джон Рип был задержан правоохранительными органами США по подозрению в совершении преступлений против несовершеннолетних, сообщает USA Today. Ему предъявлены обвинения по десяти эпизодам сексуальной эксплуатации детей, связанным с киберпреступлениями.

Поводом для ареста стало обращение в полицию, содержащее информацию о материалах с признаками сексуального насилия над детьми. В ходе расследования были изъяты предметы из личного имущества подозреваемого. После внесения залога в размере $260 тысяч (около 21 млн рублей) Рип был отпущен на свободу до следующего судебного заседания. Расследование продолжается.

Ранее Семья из Новой Зеландии приобрела складское помещение на аукционе и нашла внутри чемоданы, в которых лежали останки мертвых детей. Инцидент произошел в Окленде в 2022 году. Однако суд над женщиной, расправившейся со своими детьми, начался только сейчас.

До этого в Донецкой Народной Республике задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки. Жертве было девять лет. Трагедия произошла 5 сентября в поселке Ольховатка. При этом педофил сам показал, где закопал труп, чтобы не было видно тело погибшей.

