Известного комика арестовали за сексуальную эксплуатацию детей

Известный комик и актер Джон Рип был задержан правоохранительными органами США по подозрению в совершении преступлений против несовершеннолетних, сообщает USA Today. Ему предъявлены обвинения по десяти эпизодам сексуальной эксплуатации детей, связанным с киберпреступлениями.

Поводом для ареста стало обращение в полицию, содержащее информацию о материалах с признаками сексуального насилия над детьми. В ходе расследования были изъяты предметы из личного имущества подозреваемого. После внесения залога в размере $260 тысяч (около 21 млн рублей) Рип был отпущен на свободу до следующего судебного заседания. Расследование продолжается.

