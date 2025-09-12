Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал удачи на выборах ветеранам специальной военной операции, передает ТАСС. Он уточнил, что в Кремле положительно относятся к интеграции бойцов в жизнь вне фронта.

Всем им мы желаем успехов на этих выборах. Это закономерный процесс: ветераны — герои СВО интегрируются в мирную жизнь. Их опыт, их моральные качества, их дух, безусловно, будут максимально востребованы во всех ветвях власти, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента уточнил, что переговоры представителей России и Украины по дипломатическому урегулированию кризиса в настоящий момент оказались поставлены на паузу. При этом стороны сохранили взаимные коммуникационные каналы, уточнил представитель Кремля.

Также Песков призвал не испытывать излишнего оптимизма по поводу дипломатического урегулирования украинского кризиса. По его словам, переговорный процесс не может принести мгновенных результатов, ни у кого не должно оставаться иллюзий относительно скорости решения ситуации.