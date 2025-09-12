Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 14:24

Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал удачи на выборах ветеранам специальной военной операции, передает ТАСС. Он уточнил, что в Кремле положительно относятся к интеграции бойцов в жизнь вне фронта.

Всем им мы желаем успехов на этих выборах. Это закономерный процесс: ветераны — герои СВО интегрируются в мирную жизнь. Их опыт, их моральные качества, их дух, безусловно, будут максимально востребованы во всех ветвях власти, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента уточнил, что переговоры представителей России и Украины по дипломатическому урегулированию кризиса в настоящий момент оказались поставлены на паузу. При этом стороны сохранили взаимные коммуникационные каналы, уточнил представитель Кремля.

Также Песков призвал не испытывать излишнего оптимизма по поводу дипломатического урегулирования украинского кризиса. По его словам, переговорный процесс не может принести мгновенных результатов, ни у кого не должно оставаться иллюзий относительно скорости решения ситуации.

Дмитрий Песков
СВО
ветераны
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вещи для долгой дистанции: что делает одежду устойчивой к времени и жизни
Трамп обозначил позицию в ситуации с дронами в Польше
«Герой не моего романа»: Бутман высказался о большом интервью Пугачевой
Трамп надеется на смертную казнь для убийцы Кирка
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве
В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.