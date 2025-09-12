Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 14:26

Чемпиона Москвы по карате чуть не убили ножом при ограблении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чемпион Москвы по карате Роман Маркин оказался в больнице с ножевым ранением, после того как подвергся ограблению, сообщает MK.RU. Инцидент произошел в Подмосковье, когда спортсмен остановился помочь двум мужчинам на дороге.

33-летний Маркин возвращался домой из спортивной школы в Видном. На пересечении Каширского шоссе и МКАД он заметил двоих мужчин, которые голосовали рядом с автомобилем с поднятым капотом, нуждаясь в помощи. Спортсмен решил остановиться и предложить свою поддержку в ремонте.

Маркин припарковался у обочины и подошел к одному из автомобилистов, который суетливо осматривал систему охлаждения и что-то восклицал. Пока доброволец осматривал двигатель, он случайно взглянул в сторону своей машины и увидел, как второй незнакомец без разрешения открыл ее и что-то искал внутри.

Каратист быстро направился к своему автомобилю и застал злоумышленника с его барсеткой в руках. Испугавшись, грабитель выхватил из кармана предмет, похожий на заточку с рукояткой, и нанес спортсмену удар в живот. Оттолкнув нападавшего, Маркин немедленно сел за руль, зажал рану и покинул место происшествия.

Истекавший кровью Маркин сумел доехать до своего дома на Каширском шоссе, откуда вызвал экстренные службы. Медики госпитализировали пострадавшего. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают нападавших.

Ранее пьяный житель Нижнего Новгорода совершил налет на пассажирский автобус ради ограбления кассы водителя. В МВД сообщили, что инцидент произошел на улице Лесной Городок Московского района.

