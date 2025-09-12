Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании В Казахстане возбуждено уголовное дело об изнасиловании матери сыном

В Сети распространилась информация о том, что жительница казахстанского Тараза подала заявление в полицию, обвинив своего 22-летнего сына в изнасиловании. Пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области подтвердила факт о возбуждении дела.

Управлением полиции города Тараза начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 120 УК РК («Изнасилование»). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 22-летний подозреваемый, — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 28-летнего гражданина Палестины по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы. Инцидент произошел в конце июля в квартире Красносельского района, где проживал подозреваемый, работавший резчиком мясопродуктов. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение социального педагога.