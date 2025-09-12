Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 14:32

Захарова заявила, что Запад взрастил «кровавого монстра»

Захарова: радость Киева после смерти Кирка указывает, что Запад взрастил монстра

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Восторг, который на Украине вызвали новости об убийстве в США активиста Чарли Кирка, выступавшего против помощи Киеву, свидетельствует о том, что Запад создал монстра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Кирк был против поставок оружия на Украину и полагал, что Крым всегда был частью России, передает ТАСС.

Кирк прямо называл [Владимира] Зеленского марионеткой ЦРУ, которая повела собственный украинский народ на бойню, и он, Кирк, высказывался против поставок оружия на Украину и считал Крым исконной частью России. Да, он это делал. И вот теперь эти украинские паблики радуются тому, что человек, который имел свою точку зрения на этот вопрос, застрелен. Не это ли свидетельство того, что, поддерживая киевский режим, Запад взрастил кровавого монстра?прокомментировала Захарова.

Дипломат отметила, что реакция на трагедию является очередным свидетельством того, как ультралиберальный Запад воспринимает насилие и террор как допустимые методы подавления инакомыслия.

10 сентября в университете Орема (Юта) 31-летний Кирк, сторонник президента США Дональда Трампа, был застрелен. Он скончался в больнице. По оценке Associated Press, Кирк сыграл важную роль в победе Трампа на выборах.

Ранее Захарова заявила, что Запад пытается создать правовую базу для изъятия российских активов. По ее словам, предпринимаются меры для защиты интересов граждан и юридических лиц. Дипломат также назвала антироссийские санкции нелегитимными и подчеркнула, что они нанесли ущерб пострадавшим.

