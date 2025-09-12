Отец Шарлота ответил, почему певцу не дали выступить в зоне СВО

Отказ осужденному за реабилитацию нацизма певцу Эдуарду Шарлоту выступить с концертом в зоне СВО может быть связан с дисциплинарными нарушениями, заявил отец артиста Валерий. По его словам, которые передает телеканал 360.ru, в тот момент сына уже готовились переводить из колонии-поселения в ИК общего режима.

У него несколько раз с руководством был соответствующий разговор. И ему надо было, конечно, подумать, взвесить все плюсы и минусы и принять довольно-таки серьезное решение. Когда он его уже принял, они отказались обсуждать дальше эту тему без объяснения причин, — пояснил отец певца.

Ранее сообщалось, что за два месяца Шарлот четыре раза побывал в ШИЗО. Его отец отметил, что виделся с сыном и присутствовал на суде, где вынесли решение о переводе артиста из колонии-поселения в ИК общего режима.