12 сентября 2025 в 13:23

В США раскрыли преимущество украинских Су-27 перед российскими аналогами

TNI: приманка MALD дает преимущество украинским Су-27 перед российскими

Истребитель Су-27 ВВС Украины Истребитель Су-27 ВВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские ложные цели ADM-160 MALD обеспечили украинским истребителям Су-27 преимущество перед российскими аналогами, пишет The National Interest. По данным издания, 115-килограммовые приманки, являющиеся гибридом ракеты и беспилотника, запускаются с пилонов истребителей и способны пролетать более 900 километров. Они защищают самолеты союзников, одновременно сбивая с толку системы противовоздушной обороны противника.

Это первый зафиксированный случай использования этих истребителей в качестве пусковых платформ для системы, и теперь у этих самолетов есть преимущество перед их российскими аналогами, — говорится в материале.

Ранее командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист сообщил, что российские военные усовершенствовали конструкции трофейных мин «Пенал» и «Пряник», захваченных у Вооруженных сил Украины. Специалисты группировки войск «Запад» не только изучили вражеские разработки, но и значительно улучшили их тактико-технические характеристики.

Су-27
преимущества
США
ВС РФ
ВСУ
