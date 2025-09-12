В США раскрыли преимущество украинских Су-27 перед российскими аналогами

Американские ложные цели ADM-160 MALD обеспечили украинским истребителям Су-27 преимущество перед российскими аналогами, пишет The National Interest. По данным издания, 115-килограммовые приманки, являющиеся гибридом ракеты и беспилотника, запускаются с пилонов истребителей и способны пролетать более 900 километров. Они защищают самолеты союзников, одновременно сбивая с толку системы противовоздушной обороны противника.

Это первый зафиксированный случай использования этих истребителей в качестве пусковых платформ для системы, и теперь у этих самолетов есть преимущество перед их российскими аналогами, — говорится в материале.

