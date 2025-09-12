Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 13:12

Армия Индонезии эвакуирует пострадавших от наводнения на Бали

Индонезийских военных отправили на помощь пострадавшим от наводнения на Бали

Фото: Moonstar Simanjuntak/XinHua/Global Look Press

Власти Индонезии отправят по меньшей мере 300 военнослужащих на помощь пострадавшим при наводнении на острове Бали, им предстоит работать в 147 районах, передает агентство Antara со ссылкой на индонезийскую армию. Представитель ведомства бригадный генерал Вахью Юдхаяна уточнил, что военные также будет действовать в 32 районах, где случились оползни.

Военные будут помогать искать без вести пропавших людей и расчищать пострадавшие территории от обломков. На острове уже развернуто несколько эвакуационных центров.

Наводнение случилось после того, как на острове прошли сильные проливные дожди. Осадки спровоцировали выход рек из берегов и оползни в ряде районов, власти объявили режим ЧП. Наиболее серьезно от затопления пострадал жилой район Западный Денпасар. Временно остановлена работа аэропорта им. Нгураха Рая.

Местные власти подтвердили гибель 14 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. По данным посольства РФ в Индонезии, в списках пострадавших не числится ни одного россиянина. Ведомство поддерживает связь с местными властями.

