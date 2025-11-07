Более полусотни человек пострадали при взрыве в Индонезии

Не менее 54 человек пострадали при взрыве в школе в Джакарте, заявил начальник полиции индонезийской столицы Асеп Эди Сухери. По его словам, которые приводит агентство Reuters, всех раненых госпитализировали.

Отмечается, что взрыв произошел во время молитвы внутри мечети, расположенной на территории школы на севере Джакарты. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.

Ранее в Сети появилось видео с мощным взрывом на заводе в американском штате Миссисипи. По предварительной информации, там произошла утечка аммиака. На опубликованных кадрах можно увидеть густой серый дым, который со временем разросся до больших размеров. Жителей ближних кварталов эвакуировали, а оставшимся гражданам порекомендовали не выходить на улицу.

До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе в Копейске обрушилась часть производственного цеха. Спасательные службы вели работы по разборке завалов на месте происшествия. По последним данным, число жертв взрыва увеличилось до 23 человек, спасатели нашли тела 16 погибших.