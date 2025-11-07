Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:59

Более полусотни человек пострадали при взрыве в Индонезии

Не менее 54 человек пострадали при взрыве в индонезийской школе

Фото: Basarnas Banjarmasin/XinHua/Global Look Press

Не менее 54 человек пострадали при взрыве в школе в Джакарте, заявил начальник полиции индонезийской столицы Асеп Эди Сухери. По его словам, которые приводит агентство Reuters, всех раненых госпитализировали.

Отмечается, что взрыв произошел во время молитвы внутри мечети, расположенной на территории школы на севере Джакарты. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.

Ранее в Сети появилось видео с мощным взрывом на заводе в американском штате Миссисипи. По предварительной информации, там произошла утечка аммиака. На опубликованных кадрах можно увидеть густой серый дым, который со временем разросся до больших размеров. Жителей ближних кварталов эвакуировали, а оставшимся гражданам порекомендовали не выходить на улицу.

До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе в Копейске обрушилась часть производственного цеха. Спасательные службы вели работы по разборке завалов на месте происшествия. По последним данным, число жертв взрыва увеличилось до 23 человек, спасатели нашли тела 16 погибших.

Индонезия
взрывы
школы
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
В Госдуме напомнили, для чего создавалась НАТО
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.