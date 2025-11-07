Роспотребнадзор проверит информацию о продаже в РФ опасного ореха Роспотребнадзор проверит сообщения о продаже на маркетплейсах бетельного ореха

Роспотребнадзор проверит сообщения о продаже на маркетплейсах бетельного ореха, который может вызывать привыкание и рак ротовой полости, сообщила пресс-служба ведомства. В Ассоциацию компаний интернет-торговли было направлено обращение для принятия мер по предотвращению реализации такого товара через интернет.

В Роспотребнадзоре взяли на контроль появившееся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что в России необходимо запретить продажу бетельных орехов, если в них действительно содержатся наркотические вещества, опасные для здоровья детей и взрослых. Она отметила, что для этого следует внести их в соответствующий реестр после проведения официальной экспертизы.

До этого сообщалось, что среди российских школьников распространяется тревожная тенденция — они начинают употреблять бетельный орех. Данный продукт обладает рядом крайне опасных побочных эффектов.