У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в море Банда у берегов Индонезии

Сильное землетрясение произошло в море Банда у побережья Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным источника, магнитуда подземных толчков составила 6,4.

Эпицентр располагался на расстоянии 388 км к юго-востоку от Амбона. Очаг залегал на глубине 144 км. Население города составляет около 355 тыс. человек. Сведений о пострадавших не поступало. Также местные власти и профильные ведомства не объявляли угрозу цунами.

При этом в провинции Северная Суматра во вторник, 28 октября, также было зафиксировано слабое землетрясение магнитудой 2,9. На острове Ява в этот день подземные толчки составили 4,3 балла.

Ранее на западе Турции в провинции Балыкесир зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1. По данным управления по чрезвычайным ситуациям республики, в результате толчков были разрушены четыре здания, но сведений о погибших не поступало. В одном из строений располагался магазин.