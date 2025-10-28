Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 18:44

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в море Банда у берегов Индонезии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сильное землетрясение произошло в море Банда у побережья Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным источника, магнитуда подземных толчков составила 6,4.

Эпицентр располагался на расстоянии 388 км к юго-востоку от Амбона. Очаг залегал на глубине 144 км. Население города составляет около 355 тыс. человек. Сведений о пострадавших не поступало. Также местные власти и профильные ведомства не объявляли угрозу цунами.

При этом в провинции Северная Суматра во вторник, 28 октября, также было зафиксировано слабое землетрясение магнитудой 2,9. На острове Ява в этот день подземные толчки составили 4,3 балла.

Ранее на западе Турции в провинции Балыкесир зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1. По данным управления по чрезвычайным ситуациям республики, в результате толчков были разрушены четыре здания, но сведений о погибших не поступало. В одном из строений располагался магазин.

Индонезия
землетрясения
природные явления
моря
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Часть детей мигрантов могут освободить от экзамена по русскому
В Госдуме раскрыли судьбу французских наемников на Украине
Симоньян вызвали в украинский суд
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.