В октябре ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии солдат В октябре службу в ВСУ самовольно покинули 21 602 человека

Октябрь стал рекордным по количеству самовольно оставившим часть военнослужащим ВСУ, заявил экс-нардеп и командир роты БПЛА Игорь Луценко. Речь идет о 21 602 солдатах, которые стали дезертирами. По словам Луценко, каждые две минуты из украинской армии бежит человек.

Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии. Откатывающаяся армия — это армия, которая еще способна победить, — подчеркнул командир.

Луценко добавил, что разбегающиеся ВСУ, которые от месяца к месяцу теряют все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей, представляют реальную опасность для существования Украины. За последний год у противника самовольно оставили часть в два раза больше военных, чем за первые 2,5 года конфликта.

Ранее стало известно, что военным платят бонусы за убийства дезертиров. Военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба сообщил, что уровень довольствия у него ниже, чем в ВСУ.