Трампа обвинили во лжи в вопросе успешно введенных санкций против России Энергетик Юшков: американские санкции никак не повлияли на экспорт нефти из РФ

Американские санкции не оказали влияния на экспорт нефти из России, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, президент США Дональд Трамп распространяет недостоверную информацию, говоря о сокращении поставок сырья РФ.

На самом деле Россия увеличила экспорт нефти. Дело в том, что из-за повреждения ряда НПЗ мы стали меньше перерабатывать сырье и, соответственно, уменьшили поставки нефтепродуктов, но при этом увеличили экспорт сырой нефти. Суммарный объем вывоза углеводородов остался прежним. На Китай и Индию сейчас приходится примерно 90% направления нашего экспорта сырой нефти. Введение американских санкций против ряда нефтяных компаний из РФ не приводит к уменьшению объемов поставок, так что тут Трамп врет, — пояснил Юшков.

Он подчеркнул, что из-за ограничений усложняется лишь схема продаж, поскольку появляются посредники и компании-прокладки, которые позволяют конечному покупателю не иметь дел с подсанкционными структурами. По словам Юшкова, это создает дополнительные издержки при экспорте нефти для российской компании, однако на производственные и экспортные показатели это не влияет.

Ранее Трамп заявил, что Индия практически перестала покупать российскую нефть. По словам американского лидера, индийский премьер-министр Нарендра Моди — его близкий друг, которому он обязательно нанесет визит в ближайшее время.