Посольство раскрыло, есть ли россияне среди пострадавших на Бали Посольство: данные о пострадавших из-за дождей на Бали россиянах не поступали

Посольство России в Индонезии не получало информации о пострадавших россиянах из-за сильных дождей на Бали, сообщили РЕН ТВ в консульском учреждении. При этом дипломаты не привели дополнительных сведений.

Мощные ливни на Бали вызвали масштабные наводнения, в результате которых множество домов оказались под водой. Наиболее серьезно пострадал жилой район Западный Денпасар. Там приостановлена деятельность предприятий из-за значительных повреждений инфраструктуры. В районе Банджар Дадакан сильное течение смыло автомобили и мотоциклы, а также нанесло ущерб местному парку.

Ранее в Тунгокоченском районе Забайкальского края из-за интенсивных осадков движение по отдельным дорогам было затруднено или полностью ограничено. Также отмечается подъем уровня воды в местных реках. Жителей предупредили об опасности передвижения по трассе Усугли — Тунгокочен из-за разлива реки Нерчи и угрозы затопления дорожного полотна.

До этого турист из Санкт-Петербурга оказался отрезан в Магаданской области из-за паводка. Группа, в которой он находился, была вынуждена переправляться через реки на лодках и временно остановилась в поселке Ягодное, после чего их эвакуировали в Магадан на самолетах Ан-2.