24 августа 2025 в 11:12

Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане

В Магадане турист из Петербурга не смог вернуться из похода из-за паводков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Магаданской области турист из Санкт-Петербурга оказался отрезанным от мира из-за паводков, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина по имени Сергей участвовал в походе турклуба по маршруту вокруг озера Джека Лондона и не смог вернуться в город из-за разрушенной трассы «Колыма».

У нас был маршрут вокруг озера Джека Лондона и окрестностей Магаданской области. Чтобы туда попасть, нас забросили из Магадана сначала на машине, а потом еще на «Урале», потому что там непроходимая местность, реки нужно переезжать. Было очень много дождей, — поделился Сергей.

На обратном пути группе пришлось переправляться через реки на лодках: автомобиль уже не мог пройти по размытой дороге. Ключевой проблемой стало перекрытие участка трассы «Колыма», которая соединяет Якутск и Магадан. Тогда туристов перевезли в поселок Ягодное, где власти разместили их в здании спортивной школы. Позже путешественников доставили в Магадан самолетами Ан-2.

Ранее туристическая группа из 10 человек пропала в районе действующего вулкана Баранского на острове Итуруп. Как уточнил глава Курильского округа Константин Истомин, туристы не вышли на связь, после чего к поискам подключились шесть спасателей, сотрудники полиции и представитель администрации. В ближайшее время к операциям планировали присоединиться военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

туристы
паводки
Магадан
экспедиции
