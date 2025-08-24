Группа туристов пропала у вулкана на Курилах

Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе действующего вулкана Баранского на острове Итуруп, сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин в Telegram-канале. По его словам, информация поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу, к поискам привлекли спасателей и сотрудников полиции.

Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. <…> Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа, — сказано в сообщении.

К поискам подключены шесть спасателей. В ближайшее время к ним присоединятся военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

Ранее стало известно, что операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла 12 августа на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, завершена. Как сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков, за 70 лет оттуда не получилось эвакуировать ни одного человека.

Между тем турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае, где каждый год загадочно исчезают люди. Трое путешественников без предварительной регистрации самостоятельно пошли в горы, а вернулись из похода только двое.